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Google запускає безкоштовне навчання з цифрових можливостей для українських підприємців і держслужбовців

Перший тренінг "Цифрові можливості Google для розвитку малого та середнього бізнесу" відбудеться 30 серпня.
Google запускає безкоштовне навчання з цифрових можливостей для українських підприємців і держслужбовців Фото: FRANCOIS LENOIR

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, Київська міська держадміністрація спільно з Google запускають навчальну програму для бізнесу та державних службовців.

За інформацією керівника цифрової трансформації Києва та заступника голови КМДА Петра Оленича, перший тренінг "Цифрові можливості Google для розвитку малого та середнього бізнесу" відбудеться 30 серпня. Зареєструватися можна за посиланням.

"Також у загальній програмі "Можливості цифрових інструментів Google для адміністративної роботи держслужбовців" та "Фотозйомка та оцифрування обʼєктів із використанням інструментів та сервісів Google", - зазначають у КМДА.

Повідомляється, що тренінги відбуватимуться в онлайн-форматі та будуть безоплатними. Серед спікерів – сертифікований тренер Google, місцевий експерт та сертифікований фотограф Google.

Раніше також повідомлялось, що Google розгорне кампанію по боротьбі з дезінформацією про українських біженців у ЄС.

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25 08 2022 15:29
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