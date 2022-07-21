НОВИНИВ Україні застосунок Google Pay стає Google Гаманцем та підтримуватиме нові цифрові елементи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google запускає в Україні Google Гаманець
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє офіційний блог компанії.
У Google додали, що Google Гаманець (Google Wallet) стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності.
Новий додаток буде доступний в Україні на Android і Wear OS.
Google Гаманець стане доступний для всіх користувачів протягом наступних двох днів. У користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями додаток Google Pay автоматично оновиться до Google Гаманця. Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, треба буде вручну оновити додаток з Google Play.
Нові користувачі зможуть завантажити застосунок з цього ж сервісу.
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21 07 2022 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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