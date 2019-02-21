Google запустила YoutubeKids в Україні

Сервіс для перегляду дитячого контенту YoutubeKids став доступним в Україні.

З моменту свого запуску в США чотири роки тому YouTube Kids став одним з найпопулярніших додатків для дітей і тепер доступний в Україні.

"Тепер стане простіше знаходити відео, які подобаються дітям, вибирати канали, а також обмежувати час перегляду, щоб діти могли насолоджуватися переглядом відеоконтенту, який підходить для всієї родини, на YouTube Kids", - повідомили в компанії.

У додатку YouTube Kids зібрані розважальні та пізнавальні ролики для всієї родини.

"Тут ви зможете знайти улюблені мультфільми ваших дітей, навчальні відео, дати дітям послухати дитячі віршики та пісеньки, а також знайти зрозумілі малюкам відповіді на питання про науку, мови, математику або природу", - зазначили в компанії.

Додаток YouTube Kids є безкоштовним за рахунок підтримки реклами, всі оголошення чітко позначені як реклама, і попередньо перевіряються вручну, щоб переконатися, що вони відповідають правилам розміщення реклами.

"Це означає, що на YouTube Kids, наприклад, не дозволена реклама продуктів харчування або напоїв, відеоігор або рекламні ролики, призначені для дітей старше 12 років, або клікабельна реклама", - підреслили в Google Україна.

Додамо, семирічний американець, який веде канал огляду іграшок Ryan ToysReview, виявився найуспішнішим відеоблогером на YouTube.