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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google змінює процес входу до облікових записів

Ще у травні цього року Google оголосив, що запровадить двоетапну перевірку для усіх користувачів до кінця цього року
Із 9 листопада Google автоматично змінюватиме звичний спосіб входу до облікового запису користувачів.
Google змінює процес входу до облікових записів Фото: FRANCOIS LENOIR

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gizmochina.

Ще у травні цього року Google оголосив, що запровадить двоетапну перевірку (двофакторну аутентифікацію) для усіх користувачів до кінця цього року, тепер оголошено остаточну дату цього нововведення.

Із 9 листопада й до кінця цього року Google планує перевести на нову процедуру 150 млн користувачів.

Як зазначається, користувачі сервісів Google позбудуться можливості заходити до власного аккаунту за допомогою одного лише пароля.

Тепер користувачі додатково отримуватимуть повідомлення або електронний лист із одноразовим паролем (OTP) при кожному вході до облікового запису Google, з метою підтвердження своєї особи.

У компанії стверджують, що додаткова перевірка підвищить рівень безпеки акаунтів та особистих даних користувачів. Також нова ускладнена аутентифікація має вирішити проблему крадіжки паролів - найбільш поширеного способу злому облікових записів.

Нагадаємо, що Google дозволила особам до 18 років або їхнім батькам чи опікунам видаляти свої фотографії із результатів пошуку. Видалення зображення з результатів пошуку Google не видаляє його з Інтернету.

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04 11 2021 10:17
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