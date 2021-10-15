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Google зробив нескінченною стрічку результатів пошуку на смартфонах

Сьогодні ми робимо перегляд результатів пошуку більш безпроблемним та інтуїтивно зрозумілим із запровадженням безперервної прокрутки на мобільних пристроях. Тепер, коли ви досягнете нижньої частини сторінки результатів пошуку на своєму телефоні, наступний набір результатів автоматично завантажиться відповідною інформацією
Компанія Google почала впроваджувати нескінченну стрічку результатів пошуку на смартфонах.
Google зробив нескінченною стрічку результатів пошуку на смартфонах Фото: з вільного доступу
Повідомляє Укрінформ із посиланням на блог компанії.
 
"Сьогодні ми робимо перегляд результатів пошуку більш безпроблемним та інтуїтивно зрозумілим із запровадженням безперервної прокрутки на мобільних пристроях. Тепер, коли ви досягнете нижньої частини сторінки результатів пошуку на своєму телефоні, наступний набір результатів автоматично завантажиться відповідною інформацією", - йдеться у повідомленні.
 
У компанії зазначили, що завдяки новій функції користувачі зможуть побачити інформацію, яку вони не помічали раніше, оскільки зазвичай люди переглядають не більше чотирьох сторінок, запропонованих пошуковиком.
 
Функція вже доступна для запитів англійською мовою користувачам зі США. Надалі компанія планує розширити нову можливість для жителів інших країн.
 
Як повідомляється, Google і YouTube оголосили про нову політику, яка забороняє користувачам, що заперечують зміни клімату, мати змогу монетизувати свій контент за допомогою реклами або донатів.
 
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15 10 2021 16:28
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