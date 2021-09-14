У пошуковика Google з’явиться темний режим

Увімкнення темного режиму не тільки перетворює фон на темно-сірий, а й логотип Google - на білий, надаючи сайту зовсім мінімалістський вид. Цей режим робить користування Google особливо комфортним у нічний час

Пошукова система Google Search запроваджує темний режим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Next Web із посиланням на менеджера служби підтримки Google Search.

Так, випробувавши спершу темну тему на низці мобільних додатків Google, компанія нарешті її вводить у дію. Протягом декількох тижнів вона стане доступна для всіх охочих.

Увімкнення темного режиму не тільки перетворює фон на темно-сірий, а й логотип Google - на білий, надаючи сайту зовсім мінімалістський вид. Цей режим робить користування Google особливо комфортним у нічний час.

Включити нове оформлення можна через "Налаштування пошуку". Коли функція стане доступна, в лівому меню з’явиться розділ "Вид" і пункт "Темна тема". Також в налаштуваннях з’явиться пункт "Системна тема", яка буде підлаштовуватися під дизайн тем в Windows і macOS користувача.

Темна тема застосовується до домашньої сторінки Google, сторінок результатів пошуку і налаштувань пошуку. Цей новий режим також з’явиться й на мобільному вебсайті Google, проте поки що незрозуміло коли саме.