Гордон став головою перевиборчого штабу Смешка

"Сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч"

Журналіст Дмитро Гордон став головою передвиборчого штабу екс-кандидата в президенти, лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка.

"Сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч - Дмитро Гордон", - вказав політик.

Смешко додав, що його партія стане "рушійною силою", навколо якої сформують парламентську більшість.

Він зазначив, що Гордон не буде балотуватися до Верховної Ради і відразу після виборів планує повернутись до журналістської діяльності.

Нагадаємо, раніше екс-голова Служби безпеки України та колишній кандидат в президента Ігор Смешко заявив, що не проти попрацювати в команді новообраного президента Володимира Зеленського.

За результатами першого туру виборів Ігор Смешко отримав 6.04% голосів.