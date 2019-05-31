Гордон став головою перевиборчого штабу Смешка
"Сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч - Дмитро Гордон", - вказав політик.
Смешко додав, що його партія стане "рушійною силою", навколо якої сформують парламентську більшість.
Він зазначив, що Гордон не буде балотуватися до Верховної Ради і відразу після виборів планує повернутись до журналістської діяльності.
Нагадаємо, раніше екс-голова Служби безпеки України та колишній кандидат в президента Ігор Смешко заявив, що не проти попрацювати в команді новообраного президента Володимира Зеленського.
За результатами першого туру виборів Ігор Смешко отримав 6.04% голосів.
Під час президентських виборів Дмитро Гордон агітував голосувати за Смешка.
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