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Гордон став головою перевиборчого штабу Смешка

"Сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч"
Журналіст Дмитро Гордон став головою передвиборчого штабу екс-кандидата в президенти, лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка.
Гордон став головою перевиборчого штабу Смешка Дмитро Гордон. Фото: mediananny.com

"Сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч - Дмитро Гордон", - вказав політик.

Смешко додав, що його партія стане "рушійною силою", навколо якої сформують парламентську більшість.

Він зазначив, що Гордон не буде балотуватися до Верховної Ради і відразу після виборів планує повернутись до журналістської діяльності.

Нагадаємо, раніше екс-голова Служби безпеки України та колишній кандидат в президента Ігор Смешко заявив, що не проти попрацювати в команді новообраного президента Володимира Зеленського.

За результатами першого туру виборів Ігор Смешко отримав 6.04% голосів.

Під час президентських виборів Дмитро Гордон агітував голосувати за Смешка.

 
 
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31 05 2019 10:43
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