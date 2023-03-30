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Госпіталізований Папа Римський почувається краще та працює з лікарні

30 березня 2023, 17:44
Госпіталізований Папа Римський почувається краще та працює з лікарні
Фото: з вільних джерел
Папа Римський Франциск був госпіталізований напередодні, вже одужує та продовжує роботу з лікарні.

Про це сьогодні заявили в прес-службі Святого престолу Маттео Бруні. 

Йдеться на сайті

"Його Святість Папа Франциск добре відпочив за ніч. Клінічна картина поступово поліпшується, планове лікування триває. Після сніданку він почитав газети і повернувся до роботи", - мовиться на сайті. 

Перед обідом понтифік сходив до каплиці, де помолився і звершив Євхаристію, додають в прес-службі. 

Вчора Папу Римського Франциска госпіталізували у зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я. Очікується, що кілька днів він пробуде в римській клініці Джемеллі.

Зазначається, що понтифік збирався найближчим часом пройти плановий медогляд, проте плани змінилися, коли вчора вранці Франциску стало погано. 

86-річний понтифік уже скасував усі публічні заходи, раніше заплановані на сьогодні та завтра.

Папа РимськийлікарняФранциск

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