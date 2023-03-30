Госпіталізований Папа Римський почувається краще та працює з лікарні
Про це сьогодні заявили в прес-службі Святого престолу Маттео Бруні.
Йдеться на сайті.
"Його Святість Папа Франциск добре відпочив за ніч. Клінічна картина поступово поліпшується, планове лікування триває. Після сніданку він почитав газети і повернувся до роботи", - мовиться на сайті.
Перед обідом понтифік сходив до каплиці, де помолився і звершив Євхаристію, додають в прес-службі.
Вчора Папу Римського Франциска госпіталізували у зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я. Очікується, що кілька днів він пробуде в римській клініці Джемеллі.
Зазначається, що понтифік збирався найближчим часом пройти плановий медогляд, проте плани змінилися, коли вчора вранці Франциску стало погано.
86-річний понтифік уже скасував усі публічні заходи, раніше заплановані на сьогодні та завтра.