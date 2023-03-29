Респіраторна інфекція, але не COVID - Папу Римського госпіталізували
Папу Римського Франциска госпіталізували.
Про це повідомляє італійська газета La Stampa.
За інформацією видання, він прибув на швидкій допомозі та мав проблеми із серцем, а також дихальну недостатність.
"Папа почав відчувати біль у грудях відразу після загальної аудієнції, що відбулася на площі Святого Петра, в той час як він уже знаходився у своїй резиденції в Casa Santa Marta. У цей момент його особистий лікар порадив йому з обережності вирушити до відділення кардіології для обстеження", - йдеться у матеріалі.
Понтифіка госпіталізовано до клініки Джемеллі. Лікарі наголошують, що це "респіраторна інфекція, але не COVID".
"В останні дні папа Франциск скаржився на деякі труднощі з диханням, і сьогодні вдень він вирушив до клініки, щоб провести медобстеження. Результати показали респіраторну інфекцію. Папа проведе кілька днів у лікарні", - зазначає видання, додаючи що персонал та охоронці попереджені про необхідність ночувати у клініці.