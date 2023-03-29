Респіраторна інфекція, але не COVID - Папу Римського госпіталізували

Понтифіка привезли на швидкій допомозі, він скаржився на біль у серці, а також дихальну недостатність

Папу Римського Франциска госпіталізували.

Про це повідомляє італійська газета La Stampa.

За інформацією видання, він прибув на швидкій допомозі та мав проблеми із серцем, а також дихальну недостатність.

"Папа почав відчувати біль у грудях відразу після загальної аудієнції, що відбулася на площі Святого Петра, в той час як він уже знаходився у своїй резиденції в Casa Santa Marta. У цей момент його особистий лікар порадив йому з обережності вирушити до відділення кардіології для обстеження", - йдеться у матеріалі.

Понтифіка госпіталізовано до клініки Джемеллі. Лікарі наголошують, що це "респіраторна інфекція, але не COVID".

"В останні дні папа Франциск скаржився на деякі труднощі з диханням, і сьогодні вдень він вирушив до клініки, щоб провести медобстеження. Результати показали респіраторну інфекцію. Папа проведе кілька днів у лікарні", - зазначає видання, додаючи що персонал та охоронці попереджені про необхідність ночувати у клініці.