Готовність Трампа озброювати Україну зближує його з підходом Байдена – NYT

Аналітики припускають, що причина зміни курсу Трампа — не стільки геополітика, скільки особисте розчарування.

Майже через пів року після інавгурації президент США Дональд Трамп, який обіцяв "війни, які ми завершуємо" та "війни, в які ми ніколи не вступаємо", несподівано перейшов до політики стримування росії. Його команда готує нові постачання озброєння Києву, а також розглядає новий пакет санкцій проти кремля. Це сигнал зміненої стратегії.

Про це пише The New York Times.

Зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбудеться в Білому домі, може стати першим випробуванням нового курсу. Очікується, що Трамп офіційно оголосить про перекидання американської зброї Києву через союзників у Європі.

"Це бажана зміна риторики", — заявила сенаторка Джин Шахін, провідна демократка в Комітеті Сенату з міжнародних відносин. — "Здається, він, принаймні у своїх нещодавніх коментарях, усвідомлює, що нарешті це розуміє – владімір путін грає з ним. Чи триватиме це дуже довго, – незрозуміло".

У Білому домі від коментарів утримуються. Прессекретарка Анна Келлі не відповіла прямо, чи позиція Трампа тепер ближча до курсу Байдена, лише зазначивши:

"На відміну від Байдена, президент Трамп зосереджений на зупинці вбивств, і завдяки його лідерству росія та Україна вперше за багато років ведуть прямі переговори".

Ще недавно Трамп звинувачував самих українців у російському вторгненні, а під час розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті заявив: "У вас немає карт". Він також схвалював скасування тарифів для росії, називав путіна "сильним" і запевняв, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Тепер — інша риторика. Після того як Трамп дізнався, що Пентагон призупинив передачу деякої оборонної допомоги Києву, він особисто наказав її відновити. Це породило в Вашингтоні надії на те, що президент, можливо, нарешті підтримав стратегічний курс Заходу — ізолювати росію та посилити Україну. Проте аналітики попереджають: реальної зміни стратегії ще немає.

"Зняття паузи, хоча й є важливим першим кроком, лише вивільняє допомогу, яка була дозволена за часів адміністрації Байдена", — зазначив Девід Шимер, колишній директор з питань політики Східної Європи в Раді нацбезпеки.

"Зараз настав час для цієї адміністрації піти далі та прийняти стійку стратегію збільшення військової допомоги Україні, посилення економічного тиску на росію та спонукання путіна до участі в змістовних переговорах, щоб припинити цю війну".

Аналітики припускають, що причина зміни курсу Трампа — не стільки геополітика, скільки особисте розчарування. Раніше Трамп захоплювався "жорсткістю" путіна, однак сподівався на взаємність.

Натомість російський диктатор відмовився реагувати на спроби Трампа вплинути на ситуацію в Україні, що, як вважається, стало "особистою образою" для президента США.

Своїм знаменитим релятивізмом Трамп відомий ще з 2017 року, коли у відповідь на запитання журналіста Fox News Білла О’Райлі, який назвав путіна "вбивцею", відповів:

"Убивць багато… Ви думаєте, що наша країна така невинна?"

У 2022 році, коли росія розпочала повномасштабну війну, Трамп не назвав це вторгнення незаконним. Його бачення миру виглядало як "угода з нерухомістю" — визнання за кремлем усіх окупованих територій.

Ба більше, за його адміністрації були згорнуті зусилля Міністерства юстиції та Держдепартаменту з документування воєнних злочинів росії.

Чи зможе Трамп справді змінити курс — питання відкрите. Шахін попереджає:

"владімір путін грає з ним".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готується оголосити про радикальний новий план озброєння України, який може включати постачання наступальної зброї — зокрема ракет, здатних уражати цілі в глибині території росії, включно з москвою.