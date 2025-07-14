Трамп оголосить про новий план озброєння України – Axios

Новий план Трампа щодо військової підтримки України передбачає постачання сучасного озброєння, включно з системами ППО Patriot і ракетами великої дальності.

Ситуація навколо війни в Україні стрімко загострюється: президент США Дональд Трамп готується оголосити про радикальний новий план озброєння України, який може включати постачання наступальної зброї — зокрема ракет, здатних уражати цілі в глибині території росії, включно з москвою.

Про це повідомляє Axios

Поштовхом до зміни курсу, за словами співрозмовників видання, стала телефонна розмова між Трампом і російським диктатором путіним, яка відбулася 3 липня. У ній путін чітко дав зрозуміти, що найближчі 60 днів планує нову фазу наступу на сході України — до адміністративних кордонів тих регіонів, де росіяни вже закріпилися.

"Він хоче забрати все", — сказав Трамп у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном після переговорів з путіним.

За даними Axios, новий план Трампа щодо військової підтримки України передбачає постачання сучасного озброєння, включно з системами ППО Patriot і ракетами великої дальності. Ймовірно, це станеться через посередництво європейських союзників: саме вони оплачуватимуть американське озброєння, яке потім передаватимуть Україні. Цю схему запропонував президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього саміту НАТО.

За словами чиновників, ідея, яка спочатку виглядала як політичний сигнал, уже перетворилася на конкретний план. Очікується, що його буде презентовано під час зустрічі Трампа з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я очікую, що найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї для України. Що президент Трамп запровадить тарифи й санкції, яких раніше не було. Що Європа зробить рішучий внесок. путін прорахувався. Його намагання грати з Трампом обернуться проти нього", — заявив сенатор Грем.

Офіційна заява президента США очікується вже сьогодні, 14 липня. Очікується, що вона включатиме не лише військові, але й економічні ініціативи — зокрема новий санкційний тиск на держави, які допомагають росії вести війну, купуючи її ресурси, зокрема Китай, Індію та Бразилію.

Тим часом російський диктатор владімір путін продовжує дипломатичну активність. Напередодні, 14 липня, у Пекіні він провів зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І. За даними російського МЗС, сторони обговорили війну в Україні та стратегію взаємодії з США.

Пекін і москва підтвердили своє стратегічне партнерство, зокрема в межах ООН, ШОС, БРІКС і G20. На цьому тлі жорстка реакція Заходу, яку готує Вашингтон, може стати поворотним моментом у війні та міжнародній політиці загалом.