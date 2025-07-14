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ПОЛІТИКА

Лавров зустрівся з головою МЗС Китаю: говорили про Україну та стратегію щодо США

14 липня 2025, 08:13
Лавров зустрівся з головою МЗС Китаю: говорили про Україну та стратегію щодо США
Фото: gettyimages.com
Лавров прибув до Китаю на зустріч із Ван І.

У неділю, 14 липня, в Пекіні відбулася зустріч між міністром закордонних справ рф Сєргеєм Лавровим і його китайським колегою Ван І. Як повідомляє Міністерство закордонних справ росії, під час перемовин обговорювалися ключові міжнародні питання, зокрема ситуація навколо повномасштабної війни в Україні та стратегія взаємодії з США.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч відбулася на тлі запланованого візиту Лаврова для участі в нараді міністрів закордонних справ країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

У заяві МЗС росії йдеться, що сторони обмінялися думками щодо війни в Україні, а також розглянули шляхи можливої деескалації. Крім того, було наголошено на важливості посилення координації зусиль двох країн у міжнародних структурах, зокрема в ООН, Раді Безпеки, ШОС, БРІКС, "Групі двадцяти" та АТЕС.

Варто нагадати, що Пекін і москва ще в лютому 2022 року оголосили про стратегічне партнерство «без обмежень» , саме напередодні вторгнення рф в Україну. Тоді президент владімір путін особисто відвідав Китай.

У своїх заявах кремль неодноразово називав Китай «близьким союзником», водночас Вашингтон визначає КНР як основного стратегічного суперника, а росію – головною загрозою міжнародній безпеці.

Нагадаємо, Лавров у КНДР провів зустріч із північнокорейським колегою Чхве Сон Хі, під час якої обговорювали війну в Україні та ситуацію на Корейському півострові.

СШАКитайСергій Лавроввійна в УкраїніВан І

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