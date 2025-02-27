Готуємося до переговорів зі США – Зеленський

Вчора Трамп офіційно підтвердив візит українського колеги.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у п'ятницю, 28 лютого, планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки - це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом", - сказав Зеленський.

За його словами, важливо, аби допомога Америки не була зупинена.

Зазначимо, що в середу ввечері Трамп підтвердив візит українського колеги.