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Готуємося до переговорів зі США – Зеленський

27 лютого 2025, 08:49
Готуємося до переговорів зі США – Зеленський
Вчора Трамп офіційно підтвердив візит українського колеги.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у п'ятницю, 28 лютого, планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. 

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки - це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом", - сказав Зеленський.

За його словами, важливо, аби допомога Америки не була зупинена.

Зазначимо, що в середу ввечері Трамп підтвердив візит українського колеги.

 

війна в УкраїніСШАпереговори

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