ГПУ направила запит Зеленському через відмову його прес-секретарки свідчити на допиті

Мендель викликали на допит через її заяву в ефірі телеканалу "1+1"

Генпрокуратура направила в Офіс президента Володимира Зеленського запит через відмову його прес-секретарки Юлії Мендель свідчити на допиті.

Йдеться про кримінальну справу, в якій прокуратура зокрема розслідує сприяння Слідчим комітетом Росії діяльності так званих "ДНР" і "ЛНР" шляхом притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинних українських військових, повідомляє прес-служба ГПУ.

Мендель викликали на допит через її заяву в ефірі телеканалу "1+1" про те, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків, обстрілюють цивільні об’єкти, в результаті чого гинуть мирні жителі.

"Цей виступ відразу був розповсюджений у засобах масової інформації та проросійських Інтернет виданнях із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації Президента України", - зазначили в ГПУ.

Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.

Додамо, що пресссекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель приходила на допит в Генеральну прокуратуру 1 червня, але свідчити відмовилася.