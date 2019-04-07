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ГПУ направила запит Зеленському через відмову його прес-секретарки свідчити на допиті

Мендель викликали на допит через її заяву в ефірі телеканалу "1+1"
Генпрокуратура направила в Офіс президента Володимира Зеленського запит через відмову його прес-секретарки Юлії Мендель свідчити на допиті.
ГПУ направила запит Зеленському через відмову його прес-секретарки свідчити на допиті Фото: Юлія Мендель / Facebook

Йдеться про кримінальну справу, в якій прокуратура зокрема розслідує сприяння Слідчим комітетом Росії діяльності так званих "ДНР" і "ЛНР" шляхом притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинних українських військових, повідомляє прес-служба ГПУ.

Мендель викликали на допит через її заяву в ефірі телеканалу "1+1" про те, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків, обстрілюють цивільні об’єкти, в результаті чого гинуть мирні жителі.

"Цей виступ відразу був розповсюджений у засобах масової інформації та проросійських Інтернет виданнях із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації Президента України", - зазначили в ГПУ.

Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.

Додамо, що пресссекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель приходила на допит в Генеральну прокуратуру 1 червня, але свідчити відмовилася.

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04 07 2019 09:36
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