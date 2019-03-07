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Прессекретар Зеленського відмовилася давати свідчення ГПУ

Мендель викликали в зв'язку з її заявою про обстріл українськими військовими мирних жителів на Донбасі
Пресссекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель приходила на допит в Генеральну прокуратуру 1 червня, але свідчити відмовилася.
Прессекретар Зеленського відмовилася давати свідчення ГПУ Фото: president.gov.ua

Мендель викликали на допит у зв'язку з її заявою про обстріл українськими військовими мирних жителів на Донбасі, повідомляє LB.ua.

"Під час допиту Мендель відмовилася давати свідчення, вказати джерело оприлюднених даних, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені запитання не торкалися її особистого життя", - розповіли в ГПУ.

Раніше в ефірі одного з телеканалів Мендель сказала, що бувають випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків на Донбасі, стріляють по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть люди.

Нагадаємо, що військова прокуратура викликала на допит прессекретарку президента Володимира Зеленського Юлію Мендель. Її чекають протягом 26 або 27 червня.

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03 07 2019 19:53
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