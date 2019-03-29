ГПУ оголосила про підозру у справі про вибухи в Кропивницькому двом особам

Один із підозрюваних намагався покинути країну, другий - у лікарні під охороною

Керівнику ТОВ "Елан-Ві" і головному інженеру цього підприємства повідомлено про підозру у справі про вибухи на автозаправній станції в Кропивницькому.

Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі, повідомляють на сайті Генеральної прокуратури.

При цьому інженера ТОВ "Елан-Ві" затримали правоохоронці за ст. 208 КПУ під час спроби покинути територію України. Керівник підприємства досі перебуває в лікарні під охороною.

Зараз прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство наполягатиме на утриманні під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у середмісті Кропивницького сталося чотири вибухи, які чули в кількох районах міста.

Під час гасіння пожежі на газовій заправці в Кропивницькому отримали травми четверо людей.