ГПУ оголосила про підозру у справі про вибухи в Кропивницькому двом особам
Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі, повідомляють на сайті Генеральної прокуратури.
При цьому інженера ТОВ "Елан-Ві" затримали правоохоронці за ст. 208 КПУ під час спроби покинути територію України. Керівник підприємства досі перебуває в лікарні під охороною.
Зараз прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство наполягатиме на утриманні під вартою. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у середмісті Кропивницького сталося чотири вибухи, які чули в кількох районах міста.
Під час гасіння пожежі на газовій заправці в Кропивницькому отримали травми четверо людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію