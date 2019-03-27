У Кропивницькому пролунали вибухи і спалахнула пожежа, - ОНОВЛЕНО

"На даний момент співробітники ДСНС локалізували пожежу і вживають заходів для її ліквідації"

У середмісті Кропивницького сталося чотири вибухи, які чули в кількох районах міста.

Мешканці мікрорайону Ковалівки повідомляють, що після вибухів почалась пожежа поблизу вулиці Київської, повідомляє "Українська правда".

Вибухи в Кропивницькому сталися на газовій автозаправці, причини з’ясовуються.

"За попередньою інформацією, в одному з мікрорайонів по вулиці Київський на газовій заправці пролунало кілька вибухів. На даний момент поліція очепила район", – розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За словами Тракала, наразі встановлюється причина займання, поліція перевіряє всі версії в тому числі – порушення правил безпеки.

Під час гасіння пожежі постраждали два співробітники ДСНС, які отримали опіки.

Частина міста відключена від електропостачання.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Оновлення

За новими даними правоохоронців пожежа перекинулася на паркувальний майданчик поруч із заправкою: загорілися 5 вантажних і 10 легкових автомобілів.

Фото: Нацполіція "На даний момент співробітники ДСНС локалізували пожежу і вживають заходів для її ліквідації", – зазначив речник Нацполіції. За словами Тракала, наразі встановлюється причина займання, поліція перевіряє всі версії в тому числі – порушення правил безпеки. "Станом на зараз є інформація про трьох постраждалих: двох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та одного цивільного - водія газовоза. Останній - у тяжкому стані в реанімації", - повідомив також речник Нацполіції.

Нагадаємо, що через пожежу на полях біля Рівного довелося обмежити проїзд.