ГПУ повідомила про підозри щодо причетності до вбивств на Майдані 66 людям

Генеральна прокуратура повідомила про підозри щодо причетності до вбивств на Майдані 66 людям.

"Щодо причетних до вбивств осіб результати розслідування такі: повідомлено про підозри загалом 66 особам, стосовно 16 з них обвинувальні акти направлені до суду, стосовно чотирьох розслідування триває досі, ще 46 осіб перебуває у розшуку", - заявив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 19 лютого в Києві, інформує Hromadske.

Підозри в організації злочинів повідомили також "екс-президенту, міністру внутрішніх справ, його заступнику, керівництву київської міліції, керівництву СБУ та їхнім підлеглим", зазначив він.

Впродовж 2018 року слідчі отримали дозволи на заочне досудове спецрозслідування, але з початком діяльності Державного бюро розслідувань така можливість була втрачена, додав Горбатюк.

"На сьогодні це неможливо, в тому числі стосовно організаторів. Ця проблема на сьогодні не вирішена, хоча було голосування у ВР, але не було проголосовано", - сказав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що всі слідчі експерименти у справах про розстріли на Майдані можуть завершити вже до кінця 2018 року.