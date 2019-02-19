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ГПУ повідомила про підозри щодо причетності до вбивств на Майдані 66 людям

Ще 46 осіб перебуває у розшуку
Генеральна прокуратура повідомила про підозри щодо причетності до вбивств на Майдані 66 людям.
ГПУ повідомила про підозри щодо причетності до вбивств на Майдані 66 людям Фото: з відкритих джерел

"Щодо причетних до вбивств осіб результати розслідування такі: повідомлено про підозри загалом 66 особам, стосовно 16 з них обвинувальні акти направлені до суду, стосовно чотирьох розслідування триває досі, ще 46 осіб перебуває у розшуку", -  заявив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 19 лютого в Києві, інформує Hromadske.

Підозри в організації злочинів повідомили також "екс-президенту, міністру внутрішніх справ, його заступнику, керівництву київської міліції, керівництву СБУ та їхнім підлеглим", зазначив він.

Впродовж 2018 року слідчі отримали дозволи на заочне досудове спецрозслідування, але з початком діяльності Державного бюро розслідувань така можливість була втрачена, додав Горбатюк.

"На сьогодні це неможливо, в тому числі стосовно організаторів. Ця проблема на сьогодні не вирішена, хоча було голосування у ВР, але не було проголосовано", - сказав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що всі слідчі експерименти у справах про розстріли на Майдані можуть завершити вже до кінця 2018 року.

Вбивства перших активістів Євромайдану – Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника – досі не розкриті, однак, за словами начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, в розслідуваннях є прогрес.

Також, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська - заперечує.

 
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19 02 2019 10:36
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