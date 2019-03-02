Адвокатка родин Небесної сотні заперечує завершення слідства щодо розстрілів на Майдані
В ефірі телеканалу "Прямий" 1 лютого Луценко заявив, що слідство завершене і Генпрокуратура має всі докази для передачі справи в суд.
"Ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Ми вважаємо, що маємо всі докази для передачі в суд, зокрема, наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані", - сказав Луценко.
Він також додав, що стаття обвинувачення колишнього керівництва держави передбачає довічне ув'язнення.
Водночас адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування.
"Слідчі експерименти всі не проведені. Експертизи не завершені. Допити всі не проведені. Відео і фото всі не зібрані та не опрацьовані", - написала вона.
Заяву Луценка щодо завершення розслідування Закревська назвала спробою його згорнути.
Тобто припинити. Тобто провалити. Розпустити слідчих. Забити болт. Лишити як є. Скинути нарешті з себе цей чужий гештальт і забути як страшний сон. Це геть не те саме, що "завершити розслідування, передати обвинувальні акти до суду та отримати вироки", - додала адвокатка.
Нагадаємо, що 32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин