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Адвокатка родин Небесної сотні заперечує завершення слідства щодо розстрілів на Майдані

Раніше Луценко повідомив про завершення досудового слідства щодо розстрілів на Майдані
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська - заперечує.
Адвокатка родин Небесної сотні заперечує завершення слідства щодо розстрілів на Майдані Юрій Луценко. Фото: УНІАН

В ефірі телеканалу "Прямий" 1 лютого Луценко заявив, що слідство завершене і Генпрокуратура має всі докази для передачі справи в суд.

"Ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Ми вважаємо, що маємо всі докази для передачі в суд, зокрема, наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані", - сказав Луценко.

Він також додав, що стаття обвинувачення колишнього керівництва держави передбачає довічне ув'язнення.

Водночас адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування.

"Слідчі експерименти всі не проведені. Експертизи не завершені. Допити всі не проведені. Відео і фото всі не зібрані та не опрацьовані", - написала вона.

Заяву Луценка щодо завершення розслідування Закревська назвала спробою його згорнути.

Тобто припинити. Тобто провалити. Розпустити слідчих. Забити болт. Лишити як є. Скинути нарешті з себе цей чужий гештальт і забути як страшний сон. Це геть не те саме, що "завершити розслідування, передати обвинувальні акти до суду та отримати вироки", - додала адвокатка.

Нагадаємо, що 32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.


 

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03 02 2019 14:27
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