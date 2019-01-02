Луценко повідомив про завершення слідства у справі про розстріли на Майдані

Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

"Ми завершили досудове слідство стосовно винних у розстрілах на Майдані. У нас є всі докази для передачі в суд, в тому числі, наукова незалежна експертиза про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка і їх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані", - розповів генпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий".

Генпрокурор зазначив, що стаття, за якою звинувачують колишнє керівництво держави, передбачає довічне ув'язнення.

"Крім тих 150 діячів силових структур, які зараз перебувають на лаві підсудних за насильство на Майдані, заочно додадуться ще півтора десятка на чолі з Януковичем і керівниками силових структур, винних у відданні злочинного наказу", - пояснив Луценко.