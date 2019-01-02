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Луценко повідомив про завершення слідства у справі про розстріли на Майдані

Генпрокурор зазначив, що стаття, за якою звинувачують колишнє керівництво держави, передбачає довічне ув'язнення
Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.
Луценко повідомив про завершення слідства у справі про розстріли на Майдані Фото: unian.ua

"Ми завершили досудове слідство стосовно винних у розстрілах на Майдані. У нас є всі докази для передачі в суд, в тому числі, наукова незалежна експертиза про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка і їх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані", - розповів генпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий".

Генпрокурор зазначив, що стаття, за якою звинувачують колишнє керівництво держави, передбачає довічне ув'язнення.

"Крім тих 150 діячів силових структур, які зараз перебувають на лаві підсудних за насильство на Майдані, заочно додадуться ще півтора десятка на чолі з Януковичем і керівниками силових структур, винних у відданні злочинного наказу", - пояснив Луценко.

Нагадаємо, що 32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.

 

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01 02 2019 22:52
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