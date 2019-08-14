ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральна прокуратура попросила Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити трьох суддів Окружного адмінсуду Києва, яких притягнули до кримінальної відповідальності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ просить відсторонити від роботи голову Окружного адмінсуду
Клопотання ГПУ розглянуть 20 серпня о 10 ранку
Фото: vikka.ua
У клопотанні заступника генпрокурора йдеться про суддів ОАСК Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та суддю Суворовського районного суду Одеси Івана Шепітка, інформує УП.
Клопотання ГПУ розглянуть 20 серпня о 10 ранку.
Нагадаємо, що всім суддям Окружного адміністративного суду Києва, яких викликали на допити до Генеральної прокуратури України, вручили підозри.
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