Усім суддям Окружного адмінсуду Києва, яких викликали на допити, вручили підозри

Усім суддям Окружного адміністративного суду Києва, яких викликали на допити до Генеральної прокуратури України, вручили підозри.

Одному із суддів Окружного адмінсуду Києва Євгену Аблову вручили підозру за статтею 376 - "втручання в діяльність судових органів". У коментарі "Громадському" Аблов сказав, що він дізнався про плівки НАБУ зі ЗМІ, потім зазначив, що вони змонтовані.

Нагадаємо, що голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк переконаний, що справу проти нього відкрито через помсту з боку керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.