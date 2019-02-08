ПОЛІТИКА НОВИНИУсім суддям Окружного адміністративного суду Києва, яких викликали на допити до Генеральної прокуратури України, вручили підозри.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усім суддям Окружного адмінсуду Києва, яких викликали на допити, вручили підозри
Одному із суддів Окружного адмінсуду Києва Євгену Аблову вручили підозру за статтею 376
Фото: dt.ua
Одному із суддів Окружного адмінсуду Києва Євгену Аблову вручили підозру за статтею 376 - "втручання в діяльність судових органів". У коментарі "Громадському" Аблов сказав, що він дізнався про плівки НАБУ зі ЗМІ, потім зазначив, що вони змонтовані.
Нагадаємо, що голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк переконаний, що справу проти нього відкрито через помсту з боку керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
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