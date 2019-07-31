Суддя Вовк вважає, що справа проти нього - це помста НАБУ

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк переконаний, що справу проти нього відкрито через помсту з боку керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

"Справа проти мене - політична. Я переконаний, що окрім аргументів, які я і мій захист вже озвучили, це ще й особиста помста директора НАБУ Ситника за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США. Нагадаю, що цю справу по суті розглядав саме ОАСК і виніс рішення в грудні 2018 року. Відповідачем, зокрема, був Ситник. ОАСК встановив, що Ситник як керівник антикорупційного відомства перевищив свої посадові повноваження, грубо порушив законодавство України, в результаті чого став інструментом зовнішньополітичних процесів і втрутився у формування зовнішньої політики України. А взагалі мова йде про справу щодо розголошення інформації слідства, саботажу виборчої кампанії іншої держави та багато іншого", - написав Вовк у Facebook.

Він також припустив, що у Ситника є особистий інтерес в дискредитації суддів ОАСК.

"ОАСК як незалежний суд встановив: з боку Ситника було перевищення повноважень і втручання у вибори в США. І це завдало шкоди інтересам держави Україна. На підтвердження моїх слів додам, що президент США [Дональд] Трамп публічно висловлювався, що офіційний Київ намагався саботувати його виборчу кампанію і вимагав від тодішньої української влади негайно розслідувати факти протиправних дій Ситника. Не сумніваюся, що ці вимоги актуальні і сьогодні. Отже, Ситник персонально зацікавлений в тому, щоб дискредитувати суддів ОАСК і уникнути відповідальності за свої протиправні дії", - додав Вовк.

Нагадаємо,напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

Напередодні Генп рокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.