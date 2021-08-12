Грабували та били людей: на Закарпатті затримали дві банди дітей

Зловмисникам загрожує від 4 до 10 років позбавлення волі

Поліція Ужгорода затримала дві групи неповнолітніх, які нападали на перехожих. Вони били і грабували людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Закарпатської області у Facebook.

Діти нападали на випадкових перехожих та відбирали у них цінні речі. Перший такий випадок трапився на Православній набережній приблизно о 21:00. Троє підлітків напали на жінку та намагалися вирвати у неї сумку. Проте вона змогла її утримати та не віддати нападникам. Діти забрали у жінки гроші, які випали, і зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили, що нападниками виявилися 12, 13 та 14-річні ужгородці. Старшого хлопця поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання, з іншими двома малолітніми та їхніми батьками працюють слідчі та ювенальні поліцейські.

Дії неповнолітніх фігурантів слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За вчинене їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Вже за кілька годин на вулиці Корзо четверо підлітків напали на подружню пару. Чоловік не хотів віддавати телефон, тому діти почали бити його. У результаті вони зуміли відібрати телефони у нього та його дружини. Потерпілі одразу зателефонували до поліції та медиків з найближчого магазину. Під час огляду встановлено, що чоловікові розбили обличчя та повибивали зуби.

Поліція швидко встановила причетних до злочину, ними виявилися два 16-річні хлопці та підлітки по 14 та 15 років. Усіх причетних до злочину затримали. У них вилучили крадені телефони та повернули постраждалим.

Чотири неповнолітні зловмисники у порядку ст.208 КПК України поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Їм уже повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі клопотатимуть у суді про утримання підозрюваних на період розслідування під вартою.

Слідство у обох справах триває.

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