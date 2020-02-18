Гренландія планує продавати талу воду з льодовиків

Влада Гренландії планує продавати талу воду з льодовиків, зокрема в регіони, які потерпають від посушливих погодних умов.

Про це повідомляє Tagesspiegel,передає LB.ua.

За словами міністра індустрії та енергетики Єсса Сване, всього було виписано 16 ліцензій на експорт талої води. На цю мить їх отримали дев'ять проєктів. Насамперед влада орієнтується на комерційні компанії.

Сване наголосив, що глобальне потепління, з одного боку, сприяє таненню льоду, але з іншого - є причиною збільшення світового дефіциту води.

"Зміна клімату сприяє таненню льоду. Але це також призводить до збільшення дефіциту води у світі. Тала вода була в Гренландії у великих кількостях протягом багатьох століть. Планується зробити з неї продукт, який має попит на ринку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що оператори буровугільних електростанцій і відкритих шахт повинні отримати компенсацію в розмірі 4,35 млрд євро за дострокове відключення електростанцій - для якого в законопроєкті встановлено певний графік. Крім того, уряд планує витратити до 5 млрд євро на пенсії і допомоги працівникам таких ТЕС і шахт.