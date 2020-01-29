Уряд Німеччини схвалив відмову від ТЕС на бурому вугіллі до 2038 року
Німецький уряд прийняв рішення про поетапну відмову від ТЕС на бурому вугіллі до 2038 року, повідомляє "Економічна правда".
Уряд схвалив законопроєкт, який передбачає припинення шкідливого для клімату виробництва електроенергії з вугілля в Німеччині не пізніше 2038 року. Відповідну концепцію представили рік тому.
Оператори буровугільних електростанцій і відкритих шахт повинні отримати компенсацію в розмірі 4,35 млрд євро за дострокове відключення електростанцій - для якого в законопроєкті встановлено певний графік. Крім того, уряд планує витратити до 5 млрд євро на пенсії і допомоги працівникам таких ТЕС і шахт.
У ході поетапної відмови від вугілля відповідним регіонам також було обіцяно 40 мільярдів євро на структурні зміни протягом багатьох років.
Законопроєкт на майже 200 сторінок тепер повинен бути обговорений в Бундестазі, очікується, що його ухвалять в середині року.
Німеччина є найбільшим у світі виробником бурого вугілля, і з нього виробляється близько 19% електроенергії країни.
Нагадаємо, що у Німеччині погодили графік відключення ТЕС на бурому вугіллі.
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