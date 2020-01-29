Уряд Німеччини схвалив відмову від ТЕС на бурому вугіллі до 2038 року

Уряд схвалив законопроєкт, який передбачає припинення шкідливого для клімату виробництва електроенергії з вугілля в Німеччині не пізніше 2038 року. Відповідну концепцію представили рік тому

Оператори буровугільних електростанцій і відкритих шахт повинні отримати компенсацію в розмірі 4,35 млрд євро за дострокове відключення електростанцій - для якого в законопроєкті встановлено певний графік. Крім того, уряд планує витратити до 5 млрд євро на пенсії і допомоги працівникам таких ТЕС і шахт.

Німецький уряд прийняв рішення про поетапну відмову від ТЕС на бурому вугіллі до 2038 року, повідомляє "Економічна правда".

Уряд схвалив законопроєкт, який передбачає припинення шкідливого для клімату виробництва електроенергії з вугілля в Німеччині не пізніше 2038 року. Відповідну концепцію представили рік тому.

Оператори буровугільних електростанцій і відкритих шахт повинні отримати компенсацію в розмірі 4,35 млрд євро за дострокове відключення електростанцій - для якого в законопроєкті встановлено певний графік. Крім того, уряд планує витратити до 5 млрд євро на пенсії і допомоги працівникам таких ТЕС і шахт.

У ході поетапної відмови від вугілля відповідним регіонам також було обіцяно 40 мільярдів євро на структурні зміни протягом багатьох років.

Законопроєкт на майже 200 сторінок тепер повинен бути обговорений в Бундестазі, очікується, що його ухвалять в середині року.

Німеччина є найбільшим у світі виробником бурого вугілля, і з нього виробляється близько 19% електроенергії країни.

Нагадаємо, що у Німеччині погодили графік відключення ТЕС на бурому вугіллі.