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У Німеччині погодили графік відключення ТЕС на бурому вугіллі

Важливою складовою частиною програми став план відмови від вугілля, що є найбільш неекологічним викопним енергоносієм
Графік відключень, імовірно, стане відомий у четвер - після того, як оператори електростанцій і представники концернів-розробників родовищ також дадуть свою згоду з цього питання.
У Німеччині погодили графік відключення ТЕС на бурому вугіллі Фото: port-yuzhny.com.ua

Федеральний уряд Німеччини і прем'єр-міністри земель Саксонія-Ангальт, Бранденбург, Саксонія і Північний Рейн - Вестфалія після тривалих переговорів досягли в ніч на четвер домовленостей про план відключення теплових електростанцій (ТЕС), що працюють на бурому вугіллі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Графік відключень, імовірно, стане відомий у четвер - після того, як оператори електростанцій і представники концернів-розробників родовищ також дадуть свою згоду з цього питання.

Уряд ФРН під сильним тиском громадськості 20 вересня 2019 року прийняв широкомасштабну програму скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу CO2, покликану забезпечити виконання зобов'язань, взятих на себе в Паризькій угоді з клімату.

Важливою складовою частиною програми став план відмови від вугілля, що є найбільш неекологічним викопним енергоносієм. 

Дотації з федерального бюджету повинні допомогти регіонам Німеччини повністю відмовитися від використання бурого і кам'яного вугілля у виробництві електроенергії до кінця 2038 року. Відповідні землі протягом 20 років будуть щорічно отримувати субсидії в розмірі 1,3 млрд євро. Додаткові 700 млн євро будуть переведені з Берліна до бюджетів федеральних земель протягом наступних 20 років.

Нагадаємо, що кліматична конференція ООН завершилася компромісною угодою щодо скорочення вуглецю.

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16 01 2020 09:54
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