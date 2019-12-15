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Кліматична конференція ООН завершилася компромісною угодою щодо скорочення вуглецю

Крім того, до 2020 року економічно розвинуті країни мають довести, що дотрималися своїх попередніх кліматичних обіцянок
25 конференція ООН щодо кліматичних змін, що відбувалась у Мадриді, завершилася 15 грудня компромісною угодою щодо регулювання та скорочення викидів вуглецю.
Кліматична конференція ООН завершилася компромісною угодою щодо скорочення вуглецю Фото: reuters.com

Усі країни повинні повідомити про свої нові кліматичні обіцянки до наступної конференції в Глазго у 2020 році, повідомляє "Громадське". Також країни мають подолати розрив між тим, що наука вважає необхідним для уникнення небезпечних змін клімати, та теперішнім станом клімату.

Крім того, до 2020 року економічно розвинуті країни мають довести, що дотрималися своїх попередніх кліматичних обіцянок.

Як передає AP, планувалось, що Конференція закінчиться, 13 грудня, але перемовини щодо підсумкового документа продовжилися 14 грудня. Делегації не могли дійти згоди з приводу реалізації Паризької кліматичної угоди, яка досі не змогла зупинити збільшення викидів вуглецю.

Учасники саміту заявили, що підготовлений Чилі, яка головує на цьогорічній конференції, проєкт підсумкової заяви, був одним з найгірших, які вони бачили на кліматичних переговорах. Виконавча директорка міжнародної екологічної організації Greenpeace Дженніфер Морган назвала підготовлені проєкти угод «абсолютно неприйнятними», а також «обманом щодо людей по всьому світу».

У пропозиції від Чилі йдеться про пропозицію провести наступний форум серед країн, які справді зацікавлені у покращенні кліматичної ситуації, та підготувати звіти про неофіційні перемовини на цю тему.

Цьогорічна Кліматична конференція ООН відбувалася з 2 грудня в іспанській столиці Мадрид через масові протести в столиці Чилі Сантьяго.

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15 12 2019 14:52
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