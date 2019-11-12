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Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time

Як повідомляє "Європейська правда", обкладинка видання із фото Тунберг з'явилася сьогодні в Instagram видання
"Це був рік, коли кліматична криза вийшла з-за лаштунків в центр уваги, з розсіяного політичного шуму прямо у світовий порядок денний. І ніхто не зробив більше, щоб це відбулося, ніж Грета Тунберг."
Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time Фото: Vogue.ua

16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляє "Європейська правда", обкладинка видання із фото Тунберг з'явилася сьогодні в Instagram видання.
 
"Це був рік, коли кліматична криза вийшла з-за лаштунків в центр уваги, з розсіяного політичного шуму прямо у світовий порядок денний. І ніхто не зробив більше, щоб це відбулося, ніж Грета Тунберг. Значущі зміни рідко відбуваються без стимулюючої сили впливових людей. З цієї причини вона є Людиною року в 2019 році", - написав головний редактор Time Едвард Фелсенталь.
 

 

 

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11 12 2019 15:56
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