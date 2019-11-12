Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time Як повідомляє "Європейська правда", обкладинка видання із фото Тунберг з'явилася сьогодні в Instagram видання

"Це був рік, коли кліматична криза вийшла з-за лаштунків в центр уваги, з розсіяного політичного шуму прямо у світовий порядок денний. І ніхто не зробив більше, щоб це відбулося, ніж Грета Тунберг."

Фото: Vogue.ua

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