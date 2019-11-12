Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time
16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time, повідомляє "Європейська правда".
This was the year the climate crisis went from behind the curtain to center stage, from ambient political noise to squarely on the world's agenda, and no one did more to make that happen than @gretathunberg. Meaningful change rarely happens without the galvanizing force of influential individuals, writes editor-in-chief Edward Felsenthal, and in 2019, the earth's existential crisis found one in Thunberg. For that reason, she is TIME's 2019 Person of the Year. Read more about the #TIMEPOY choice at the link in bio. Photograph by @evgenia_arbugaeva for TIME; Video by @maxim_arbugaev for TIME
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