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ПОЛІТИКА

Грета Тунберг розкритикувала Ізраїль і Трампа після інциденту біля Гази – Reuters

11 червня 2025, 09:51
Грета Тунберг розкритикувала Ізраїль і Трампа після інциденту біля Гази – Reuters
Фото: JEFF J MITCHELL
Активістка звинуватила Ізраїль у викраденні її та групи про-палестинських активістів у міжнародних водах.

Після затримання у Середземному морі, шведська активістка Грета Тунберг жорстко розкритикувала Ізраїль та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Активістка звинуватила Ізраїль у викраденні її та групи про-палестинських активістів у міжнародних водах. За її словами, перед депортацією вона відмовилася підписати документ, у якому зазначалося, що вона незаконно перетнула кордон країни.

В аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі, куди Тунберг прибула після депортації у вівторок, 10 червня, активістка заявила, що вона та її команда не порушували жодних законів і закликала до негайного звільнення затриманих активістів, які досі перебувають на території Ізраїлю.

"У своїх свідченнях я дуже чітко заявила, що нас викрали у міжнародних водах і проти нашої волі доставили в Ізраїль", - заявила Тунберг.

Крім того, вона прокоментувала критику з боку президента США Дональда Трампа, який раніше назвав її "розлюченою людиною".

"Гадаю, світу потрібно набагато більше розлючених молодих жінок, особливо з огляду на нинішні події", - зазначила активістка.

Вона відкинула припущення, що місія з доставлення гуманітарної допомоги в Сектор Газа була піар-акцією, заявивши, що попередня спроба подібної акції на більшому судні, була зірвана після його обстрілу.

Тунберг також зазначила, що наразі потребує відпочинку, і додала, що її подальші плани наразі не визначені.

Грета Тунборг повернулася до Швеції. В аеропорту Стокгольм-Арланда її зустрів натовп прихильників.

На запитання, як вона почувається, 22-річна активістка зазначила, що відчуває занепокоєння стосовно подальшого розвитку подій, зазначає видання Aftonbladet.

"Ми усвідомлювали ризики, які існували", - сказала вона про подорож на судні до берегів Сектора Газа.

Нагадаємо, у Середземному морі поблизу берегів Сектора Гази військові зупинили судно Madleen, на борту якого перебувала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Інцидент стався ввечері, 9 червня.

ІзраїльДональд ТрампСектор ГазиГрета Тунберг

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