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ПОЛІТИКА

Греція готова надати Україні другу партію БМП-1

07 квітня 2023, 15:19
Греція готова надати Україні другу партію БМП-1
Джерело: slovoidilo
Греція передала Україні ракети та пускові установки STINGER, реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси, стрілецькі боєприпаси, а також бойові машини піхоти БМП.

Греція готова передати Україні другу партію БМП-1, а також 73 мм реактивні снаряди, артилерійські та автоматні боєприпаси.

Про це заявив начальник Генерального штабу національної оборони Греції генерал Костянтинос Флорос, повідомляє видання Pentapostagma.

"Ми довели свою солідарність діями, вже надавши 72 тонни гуманітарної допомоги та 3870 тонн озброєнь. І ми продовжуватимемо це робити", — сказав Флорос.

Командувач зазначив, що Греція передала Україні ракети та пускові установки STINGER, реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси, стрілецькі боєприпаси, а також бойові машини піхоти БМП.

Також міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос сказав, що країна зробила свій внесок у посилення Збройних сил України. Це допомогло Києву захиститись від агресії з боку москви.

"Ми застосували всі санкції, накладені на окупанта, незважаючи на значну ціну для нашої країни, і не шкодуємо про це", — сказав міністр.

Окрім цього, журналісти зазначили, що рано чи пізно російські системи озброєння зіткнуться із проблемою їхнього обслуговування. Проте через погіршення відносин із рф, москва не постачатиме запчастини для ремонту чи обслуговування.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков сьогодні в Афінах провів двогодинні переговори з грецьким візаві Нікосом Панагіотопулосом.

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