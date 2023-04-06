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Резінков у Греції говорив з міністром оборони про військову допомогу

06 квітня 2023, 19:44
Резінков у Греції говорив з міністром оборони про військову допомогу
Міністр оборони Олексій Резніков сьогодні в Афінах провів двогодинні переговори з грецьким візаві Нікосом Панагіотопулосом.

Міністри говорили про військову підтримку та співпрацю на тлі повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомило грецьке видання EPT.

Після переговорів український міністр висловив вдячність від імені України уряду і народу Греції за підтримку на різних рівнях у боротьбі з російським вторгненням, в тому числі за прийняття українських біженців.

Резніков розказав про поточну ситуацію на полях боїв, підготовку контрнаступальної кампанії Збройних сил України, підготовку солдатів. І вкотре наголосив на необхідності надання артилерійських снарядів та важкого піхотного озброєння.

Міністр оборони України запропонував посилити співпрацю з Грецією у питанні розмінування Азовського моря по завершенні війни, що дозволить безперешкодно продовжувати постачання зерна до Африки.

Раніше Bloomberg написав, що завдяки путіну бізнес німецьких оборонних підрядників процвітає.

ГреціяУкраїнаміністр оборони

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