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ПОЛІТИКА

Греція готується до постачання Україні нової партії військової допомоги

15 березня 2024, 18:57
Греція готується до постачання Україні нової партії військової допомоги
з вільних джерел
Цього року Греція продовжить постачати Україні зброю та боєприпаси, не вичерпуючи свої запаси.

Обладнання буде закуплено у Чехії і передано безпосередньо в Україну. Чеські та грецькі урядовці ведуть переговори щодо ціни на ці системи, після чого буде підписано двосторонню угоду.

Про це повідомляє eKathimerini.

Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

Греція повідомила чиновників Євросоюзу, які відповідають за координацію допомоги Україні, що можуть цього року можуть поставити ЗСУ через Чехію таку допомогу:

  • 2000 ракет Zuni;
  • 180 ракет, які успішно використовувалися Україною в протитанковій війні і перебувають у верхній частині списку українських запитів;
  • 90 тисяч 90-мм снарядів, які використовуються також у протитанковій боротьбі, а також у зенітній зброї;
  • 4 мільйони куль;
  • 70 155-мм гаубиць M114 американського виробництва.

Видання вказує, що артилерійські установки справді надходять зі складу грецької армії, але тривалий час вважалися непотрібними для її оперативних потреб.

Однак вони вважаються корисними в протистояннях України на брудній місцевості. Це друга партія M114, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні.

Майбутня зустріч глав Міноборони членів НАТО

Міністр оборони Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, що надають озброєння Україні, в Німеччині.

Очікується, що він повторить позицію Греції про те, що потік зброї та боєприпасів необхідно зберегти, щоб допомогти Україні пережити важку весну.

Греція вже надала зенітні ракетні установки і відправила гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 радянського виробництва в обмін на дещо сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.

Американська польова гаубиця періоду Другої світової війни. Серійно вироблялася, під позначенням M1, з жовтня 1942 по червень 1945 року, загалом було випущено 4035 гармат цього типу. Пік виробництва у 206 гаубиць припав на червень 1944 року.

Нагадаємо, €100 мільйонів надає Португалія приєднуючись до "снарядної коаліції" у підтримку України ініційовану Чехією. Мета цієї підтримки полягає в тому, щоб доставити в Україну невідкладно запаси 155 мм снарядів. Саме снарядів такого калібру гостро потребує українська артилерія для відбиття атак агресора.

Греціявійнадопомога Україні

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