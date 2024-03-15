Греція готується до постачання Україні нової партії військової допомоги
Обладнання буде закуплено у Чехії і передано безпосередньо в Україну. Чеські та грецькі урядовці ведуть переговори щодо ціни на ці системи, після чого буде підписано двосторонню угоду.
Про це повідомляє eKathimerini.
Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.
Греція повідомила чиновників Євросоюзу, які відповідають за координацію допомоги Україні, що можуть цього року можуть поставити ЗСУ через Чехію таку допомогу:
- 2000 ракет Zuni;
- 180 ракет, які успішно використовувалися Україною в протитанковій війні і перебувають у верхній частині списку українських запитів;
- 90 тисяч 90-мм снарядів, які використовуються також у протитанковій боротьбі, а також у зенітній зброї;
- 4 мільйони куль;
- 70 155-мм гаубиць M114 американського виробництва.
Видання вказує, що артилерійські установки справді надходять зі складу грецької армії, але тривалий час вважалися непотрібними для її оперативних потреб.
Однак вони вважаються корисними в протистояннях України на брудній місцевості. Це друга партія M114, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні.
Майбутня зустріч глав Міноборони членів НАТО
Міністр оборони Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, що надають озброєння Україні, в Німеччині.
Очікується, що він повторить позицію Греції про те, що потік зброї та боєприпасів необхідно зберегти, щоб допомогти Україні пережити важку весну.
Греція вже надала зенітні ракетні установки і відправила гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 радянського виробництва в обмін на дещо сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.
Американська польова гаубиця періоду Другої світової війни. Серійно вироблялася, під позначенням M1, з жовтня 1942 по червень 1945 року, загалом було випущено 4035 гармат цього типу. Пік виробництва у 206 гаубиць припав на червень 1944 року.
Нагадаємо, €100 мільйонів надає Португалія приєднуючись до "снарядної коаліції" у підтримку України ініційовану Чехією. Мета цієї підтримки полягає в тому, щоб доставити в Україну невідкладно запаси 155 мм снарядів. Саме снарядів такого калібру гостро потребує українська артилерія для відбиття атак агресора.