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ПОЛІТИКА

Португалія надасть €100 мільйонів на закупівлю артилерійських боєприпасів в рамках відповідної чеської ініціативи

15 березня 2024, 15:36
Португалія надасть €100 мільйонів на закупівлю артилерійських боєприпасів в рамках відповідної чеської ініціативи
pacificprime
Гроші використають для закупівлі 155 мм снарядів українським військовим.

€100 мільйонів надає Португалія приєднуючись до "снарядної коаліції" у підтримку України ініційовану Чехією. Мета цієї підтримки полягає в тому, щоб доставити в Україну невідкладно запаси 155 мм снарядів. Саме снарядів такого калібру гостро потребує українська артилерія для відбиття атак агресора.

Як зазначається в пресрелізі Міністерства оборони Португалії відповідні боєприпаси необхідні для збройних сил України, щоб відбивати триваючі та інтенсивні атаки російських окупаційних військ. Відповідні дії португальського уряду спрямовані на підтримку суверенітету та територіальної цілості України. Такі зобов'язання Португалія взяла на себе з самого початку агресії росії проти України.

Радник прем'єр-міністра Чехії Томаш Пояр припустив, що снаряди, які союзники купують для ЗСУ, почнуть прибувати до України до початку літа.  

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти повинні бути укладені, — сказав Пояр, слова якого цитує Euractive. — Далі — потрібно декілька тижнів, щоб боєприпаси доставити в Україну. Постачання може початися в червні". 

Він не розповів, які саме держави погодилися надати снаряди для ЗСУ, а лише зауважив, що чеська сторона шукала їх по всьому світу, "де вони доступні за розумною ціною та якістю". Всі подробиці цієї ініціативи організатори намагаються тримати в таємниці, аби росія не зірвала процес.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Сьогодні Європейська комісія виділила €500 млн на виробництво боєприпасів (ASAP). Це дасть змогу європейській оборонній промисловості збільшити потужності з виробництва боєприпасів до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року.

Португаліябоєприпасивійна в України

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