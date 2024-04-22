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рф з Китаєм намагаються перетворити "Шахеди" на баражуючі боєприпаси типу "Ланцет" – Defense Express

22 квітня 2024, 19:35
рф з Китаєм намагаються перетворити
Фото: Google
Головна відмінність між ними - зв'язок, бо баражуючому боєприпасу необхідно передавати відео та отримувати команди управління.

У росії разом із Китаєм працюють над перетворенням БпЛА "Shahed-136" у боєприпас типу "Ланцет". Попри те, що обидва вироби є дронами-камікадзе, між ними існує суттєва різниця.

Про це пише Defense Express.

Окрім робіт над заміною та збільшення бойових частин у "Shahed-136"  в росії працюють над перетворенням ударного дрона на баражуючий боеприпас типу "Ланцет". 

"Попри те, що обидва вироби є дронами-камікадзе, між ними існує суттєва різниця - Shahed запускається для ураження стаціонарних цілей і без можливості дорозвідки та донаведення на ціль. А баражуючий боеприпас призначений для ураження, в першу чергу, рухомих цілей, які може знайти самостійно, або бути донаведеним на них", — пише Defense Express.

Головна відмінність між ними - зв'язок, бо баражуючому боєприпасу необхідно передавати відео та отримувати команди управління. І з огляду на отриману з власних джерел презентацією з російської "Алабуги", де виробляються Shahed-136, для вирішення цієї задачі ворог активно співпрацює з китайськими компаніями.

За даними видання, мова йде про спроби встановити у Shahed-136 російські модулі радіозв'язку, наприклад, продукцію від російських компаній "Аэроб", Inwave та інших. Але зазначаютья суттєві недоліки кожної пропозиції: десь мала потужність, десь мала завадозахищеність, або надвисока ціна.

На те що мова йде саме про створення баражуючого боєприпасу говорить ще одна деталь — намір встановити у Shahed-136 нову бойову частину вагою 50 кг від "НИИ Машиностроения им. Бахирева". 

Вона має складну комбіновану осоклово-фугасно-запалювальну та бронебійну дію. І при вазі 25 кг має 4000 одиниць готових уражаючих елементів. Додавання абревіатури "ВНЖ" може бути пов'язано із використанням для їх виготовлення вольфрамового сплаву ВНЖ.

боєприпасишахедивійна в Україніросія-агресор

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