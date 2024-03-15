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ПОЛІТИКА

Єврокомісія виділила €500 млн для нарощування виробництва боєприпасів

15 березня 2024, 15:15
Єврокомісія виділила €500 млн для нарощування виробництва боєприпасів
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що Єврокомісія в рекордно короткі терміни завершила оцінку в рамках положення ASAP і відібрала 31 проєкт, покликаний допомогти європейській промисловості збільшити виробництво і готовність боєприпасів.

Європейська комісія виділила €500 млн на виробництво боєприпасів (ASAP). Це дасть змогу європейській оборонній промисловості збільшити потужності з виробництва боєприпасів до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року.

Про це повідомляє прес-службу Єврокомісії.

Очікується, що за підтримки ASAP до кінця 2025 року Європа досягне річного обсягу виробництва снарядів у 2 мільйони одиниць.

Зазначається, що Єврокомісія в рекордно короткі терміни завершила оцінку в рамках положення ASAP і відібрала 31 проєкт, покликаний допомогти європейській промисловості збільшити виробництво і готовність боєприпасів.

Відібрані проєкти охоплюють п'ять галузей: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікація випробувань і відновлення.

Фінансування проєктів становитиме €513 мільйонів з бюджетів ЄС і Норвегії.

"Це фінансування дасть змогу залучити додаткові інвестиції від промисловості за рахунок співфінансування, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у ланцюжок поставок становитиме близько €1,4 млрд", - ідеться в повідомленні.

Очікується, що угоди про надання грантів з відібраними заявниками буде підписано в травні 2024 року.

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Єврокомісіябоєприпасивійна

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