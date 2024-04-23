ЄС готує санкції щодо компаній, які постачають росії продукцію для виробництва зброї

Видання зазначає, що компанії, що базуються в росії, а також у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, імпортували європейські товари на мільйони євро.

Європейський союз готує нові санкції проти компаній із Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу за постачання продукції до росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що компанії, що базуються в росії, а також у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, імпортували європейські товари на мільйони євро.

Згодом вони використовувалися російськими військовими, незважаючи на торгові обмеження з боку Євросоюзу. Також ЄС також розглядає можливість запровадження санкцій проти невеликої кількості китайських та гонконгських компаній, які, ймовірно, надали росії супутникові зображення та інші технології.

"У документі йдеться, що деякі компанії, які підлягають перевірці на предмет потенційних санкцій, базуються за межами росії, але мають зв'язки з російськими та білоруськими приватними особами та фірмами. Очікується, що держави ЄС почнуть обговорення нового пакету санкцій пізніше цього тижня", - пише Bloomberg.

росіяни в обхід санкцій використовували технології, пов'язані з навігаційними системами для ракет, антени європейського виробництва, а також компоненти, що використовуються у військовій комп'ютерній техніці.

Нагадаємо, США готують проект санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи.