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ПОЛІТИКА

Греція готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію

01 квітня 2024, 20:57
Греція готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію
Їх передадуть через Чехію.

Греція планує поставити Україні велику партію боєприпасів.

Про це повідомляє iEidiseis.

"Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і домагається схвалення відповідного парламентського комітету", - йдеться в матеріалі видання.

Також ЗМІ вказує, що боєприпаси надходитимуть із запасів грецької армії, а Збройні сили Греції оцінили їх як "придатні до використання".

Греція планує їх продати за 150 млн євро. Військові також повідомили, що серед виставлених на продаж боєприпасів є й ті, які досі використовувалися на навчаннях.

Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування.

Низка країн Заходу вже оголосила про те, що приєднуються до ініціативи Чехії. Вони виділили на закупівлю снарядів кошти.


ГреціяЧехіябоєприпасивійна в Україні

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