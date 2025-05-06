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ПОЛІТИКА

Греція не розглядає передачу Україні систему Patriot

06 травня 2025, 11:17
Греція не розглядає передачу Україні систему Patriot
джерело slovoidilo
Нині Україна має вісім систем Patriot.

Греція заперечила плани передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив грецький урядовець для Reuters.

Греція, яка вже відправила для України ракети, вибухівку, бойові машини піхоти, боєприпаси, артилерійські снаряди та інше, ще минулого року повторювала, що не зможе постачити для ЗСУ ракети до Patriot.

"Питання про постачання Україні систем Patriot з Греції не стоїть", — сказав представник уряду.

Напередодні, 4 травня, The New York Times із посиланням на джерела писала, що Німеччина або Греція можуть передати ще одну установку Patriot Україні, і зараз про це ведуть перемовини.

Греціявійнадопомога УкраїніPatriot

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