Греція не розглядає передачу Україні систему Patriot
Греція заперечила плани передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
Про це заявив грецький урядовець для Reuters.
Греція, яка вже відправила для України ракети, вибухівку, бойові машини піхоти, боєприпаси, артилерійські снаряди та інше, ще минулого року повторювала, що не зможе постачити для ЗСУ ракети до Patriot.
"Питання про постачання Україні систем Patriot з Греції не стоїть", — сказав представник уряду.
Напередодні, 4 травня, The New York Times із посиланням на джерела писала, що Німеччина або Греція можуть передати ще одну установку Patriot Україні, і зараз про це ведуть перемовини.