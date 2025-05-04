Ізраїльська система Patriot після модернізації вирушить в Україну — NYT

Невідомо, як Трамп ставиться до такого рішення.

Після модернізації систему ППО Patriot відправлять з Ізраїлю в Україну, поставка очікується до літа. Також союзники обговорюють відправку Києву ще однієї системи з Німеччини чи Греції.

Про це пише The New York Times.

Американські посадовці відмовились коментувати журналістам, як президент Дональд Трамп ставиться до такого рішення. Вони не розповіли й про те, чи було воно ухвалене ще за часів адміністрації Джо Байдена. Також подробиць не надали у Раді нацбезпеки Білого дому, а Міноборони заявило, що "продовжує постачати обладнання Україні з раніше затверджених" пакетів.

За даними журналістів, зараз Україна має вісім американських систем Patriot, хоча функціонують з них лише шість. Таким чином, зі старою ізраїльською системою, яка проходить капітальний ремонт, а також з комплексом від Німеччини чи Греції, ЗСУ можуть мати на озброєнні 10 таких систем.

Раніше повідомлялось, що Британія, ймовірно, передала Україні всі свої 155‑мм самоходні гаубиці AS90.