НОВИНИЗ 20 серпня Греція вийде з так званої системи посиленого спостереження Євросоюзу, це дасть країні більше свободи у власній економічній політиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Греція отримає більше фінансової свободи, після виходу з-під нагляду ЄС
Після 12 років ... важкий розділ для нашої країни підходить до завершення. Греція повертається до європейської нормальності і більше не буде винятком у єврозоні
Фото: Reuters
Про це заявмв міністр фінансів Греції Христос Стайкурас, передає Reuters.
"Після 12 років ... важкий розділ для нашої країни підходить до завершення. Греція повертається до європейської нормальності і більше не буде винятком у єврозоні", – сказав він.
За словами Стайкураса, Афіни виконали більшість політичних зобов’язань і реформ, які вони обіцяли, і їхній вихід із рамок 20 серпня було підтверджено листом від віце-президента Комісії ЄС Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні.
Вихід Греції з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи в реалізації економічної політики та наблизить мету країни повернути статус "інвестиційного рівня".
Після виходу з програми допомоги в 2018 році Греція покладалася виключно на ринки для своїх фінансових потреб.
Рамки нагляду були застосовані аби забезпечити продовження вжиття заходів для усунення потенційних джерел економічних труднощів і структурних реформ для підтримки сталого економічного зростання.
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10 08 2022 17:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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