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Греція підписала угоду про паспорти вакцинації з Ізраїлем для відновлення туризму

Обидві країни вже мають так звані "зелені паспорти", що функціонують всередині країни
Греція та Ізраїль підписали угоду, яка дозволить людям, вакцинованим проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей.
Греція підписала угоду про паспорти вакцинації з Ізраїлем для відновлення туризму Фото: Google

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс наполягав на прийнятті в ЄС спільного паспорта щеплень, щоб допомогти туристичній галузі, але Брюссель вагається, поки що обмежуючи свою підтримку лише медичними цілями. Противники паспортів щеплень заявляють про стурбованість щодо дискримінації та конфіденційності, повідомляє "Європейська правда".

Обидві країни вже мають так звані "зелені паспорти", що функціонують всередині країни. Нова угода про взаємне визнання сертифікатів про щеплення була підписана під час візиту Міцотакіса до Єрусалиму, під час якого ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху зазначив, що це дозволить подорожувати "без будь-яких обмежень, без самоізоляції".

"Я очікую, що те, що ми будемо робити з Ізраїлем, буде пробним запуском того, що ми зможемо зробити з іншими країнами", - сказав Міцотакіс.

У неділю грецька влада продовжила обмеження на всі міжнародні поїздки. Усі прибулі повинні показати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до польоту, та пройти карантин протягом семи днів. На даний момент всі міжнародні рейси до Ізраїлю заборонені.

"Я сподіваюся, що до квітня ми придушимо епідемію, а також будемо швидко рухатися за планом вакцинації", - додав грецький прем'єр.

Нагадаємо, що Греція пропонує запровадити сертифікат вакцинації для поїздок по ЄС

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09 02 2021 12:40
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