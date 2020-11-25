Греція планує податкові пільги для професіоналів за переїзд в країну

За запропонованими змінами ставка знизиться до 22% на 7 років

Уряд Греції планує запропонувати зниження податку на прибуток на 50% для професіоналів, які переїдуть до країни в 2021 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Держава ЄС сподівається отримати вигоду від поширення дистанційної роботи, викликаного пандемією.

Поточна податкова ставка в Греції складає 44% для річного доходу понад 40 тисяч євро. За запропонованими змінами ставка знизиться до 22% на 7 років.

Очікується, що пропозиція надійде в грецький парламент до кінця року.

Правоцентристський уряд сподівається, що цей крок приверне до країни цифрових мігрантів. Втім пропозиція буде доступною для будь-кого, греків чи людей інших національностей, які переїдуть до Греції в 2021 році. Вони не повинні бути грецькими податковими резидентами протягом останніх семи років.

Податкова ініціатива спрямована на протидію відтоку професіоналів, який стався під час десятирічної боргової кризи. У результаті обсяги виробництва у Греції скоротилися на 25% і близько 800 тисяч греків покинули батьківщину.

Хоча податкові пільги будуть доступні для всіх фахівців всіх професій і рівнів доходу, уряд сподівається, що цей крок приверне незалежних фінансових та ІТ-фахівців.

Це заклало б основу для того, щоб Греція відійшла від своєї залежності від туризму - галузі, уразливості якої були виявлені під час пандемії.

Нагадаємо, що за час пандемії притік нелегальних мігрантів у Грецію впав на 76%