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За час пандемії притік нелегальних мігрантів у Грецію впав на 76%

На островах чисельність мігрантів у жовтні скоротилася на 55% порівняно з січнем
Міністерство міграції та притулку Греції повідомило в своєму щомісячному звіті, що за перші 10 місяців 2020 року число новоприбулих мігрантів і біженців скоротилося на 76%.
За час пандемії притік нелегальних мігрантів у Грецію впав на 76% Фото: Reuters

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Зокрема, у звіті зазначається, що з 1 січня по 30 жовтня в Грецію зі східного кордону прибуло 13 482 людини, тоді як у відповідний період 2019 року ця цифра досягла 55 541 людини.

У звіті йдеться про позитивний баланс повернень і прибуттів як за жовтень, так і за серпень-вересень-жовтень.

На островах чисельність мігрантів у жовтні скоротилася на 55% порівняно з січнем, а в центрах прийому - на 60%.

Нагадаємо, Греція почала будувати новий паркан на північно-східному кордоні з Туреччиною, щоб уникнути повторення напруженості в березні минулого року через наплив мігрантів.

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13 11 2020 12:14
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