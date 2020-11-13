За час пандемії притік нелегальних мігрантів у Грецію впав на 76%
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Зокрема, у звіті зазначається, що з 1 січня по 30 жовтня в Грецію зі східного кордону прибуло 13 482 людини, тоді як у відповідний період 2019 року ця цифра досягла 55 541 людини.
У звіті йдеться про позитивний баланс повернень і прибуттів як за жовтень, так і за серпень-вересень-жовтень.
На островах чисельність мігрантів у жовтні скоротилася на 55% порівняно з січнем, а в центрах прийому - на 60%.
Нагадаємо, Греція почала будувати новий паркан на північно-східному кордоні з Туреччиною, щоб уникнути повторення напруженості в березні минулого року через наплив мігрантів.
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