ПОЛІТИКА НОВИНИГреція почала будувати новий паркан на північно-східному кордоні з Туреччиною, щоб уникнути повторення напруженості в березні минулого року через наплив мігрантів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Греція почала будувати паркан від мігрантів на кордоні з Туреччиною
Загальний бюджет проєкту - 62,9 мільйона євро
Фото: Reuters
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.
Будівельні роботи розпочалися з району Ферес. Загальний бюджет проєкту - 62,9 мільйона євро, і його реалізацією займається консорціум, створений чотирма будівельними компаніями.
Загальна довжина паркану складатиме 27 кілометрів, а для грецької армії буде побудовано вісім спостережних пунктів.
Більше того, існуючий паркан, який був пошкоджений у 2015 році, буде зміцнений сталевими конструкціями заввишки 4,3 метра, замість нинішніх 3,5 метрів.
Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відвідає Еврос у вихідні дні, щоб оглянути будівництво.
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