В аеропорту Афін затримали 17 українців через заборону на в'їзд до ЄС

Їх відправили до ізолятора без їжі та води

В аеропорту Афін затримали 17 українців, зокрема двох дітей, які прилетіли з Києва до Греції, через заборону на в’їзд до Європейського Союзу громадянам третіх країн.

Про це один із затриманих повідомив "Європейській правді".

Українці прилетіли до Афін ввечері 4 липня рейсами авіакомпанії Ryanair, який вилетів о 18:00 з "Борисполя", та WizzAir, який вилетів о 18:45 з "Києва".

Українець розповів виданню, що в київському аеропорту під час реєстрації їх "суворо розпитували" та розглядали документи, але пропустили до паспортного контролю. Зокрема пасажири зробили тест на COVID-19 та надали довідку з результатом з мокрою печаткою.

"І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися", - розповів один із пасажирів Максим.

Пасажирів відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту та розмістили в камерах. Українці провели там ніч і залишаються у камерах досі.

За словами пасажирів, у них забрали всі речі, зокрема ноутбуки. Водночас дозволили залишити телефони, але без зарядок.

Українці скаржаться на погані умови утримування та антисанітарію. За їхніми словами, у вбиральнях немає мила та туалетного паперу, тому їм дозволили придбати це власним коштом, а на підлозі лежать мертві таргани. Також затриманим не надають воду та їжу.

Пасажири запевнили, що вранці 5 липня зв'язалися з консулкою, яка сказала, що українці не мали права приїжджати до Греції, тому повинні повернутися в Україну тими ж рейсами. Обидва рейси будуть у вівторок, 7 липня.

На "гарячій лінії" МЗС пообіцяли розібратися з ситуацією та надати українцям допомогу. За словами пасажирів, українські дипломати в аеропорт не приїжджали.

Станом на 13:00 консул зустрівся з українцями та передав їм воду, туалетний папір, дезінфікуючі засоби, мило та матраци.

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