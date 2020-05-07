Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В аеропорту Афін затримали 17 українців через заборону на в'їзд до ЄС

Їх відправили до ізолятора без їжі та води
В аеропорту Афін затримали 17 українців, зокрема двох дітей, які прилетіли з Києва до Греції, через заборону на в’їзд до Європейського Союзу громадянам третіх країн.
В аеропорту Афін затримали 17 українців через заборону на в Фото: EPA / ALBERTO MORANTE

Про це один із затриманих повідомив "Європейській правді".

Українці прилетіли до Афін ввечері 4 липня рейсами авіакомпанії Ryanair, який вилетів о 18:00 з "Борисполя", та WizzAir, який вилетів о 18:45 з "Києва".

Українець розповів виданню, що в київському аеропорту під час реєстрації їх "суворо розпитували" та розглядали документи, але пропустили до паспортного контролю. Зокрема пасажири зробили тест на COVID-19 та надали довідку з результатом з мокрою печаткою.

"І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися", - розповів один із пасажирів Максим.

Пасажирів відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту та розмістили в камерах. Українці провели там ніч і залишаються у камерах досі.

За словами пасажирів, у них забрали всі речі, зокрема ноутбуки. Водночас дозволили залишити телефони, але без зарядок.

Українці скаржаться на погані умови утримування та антисанітарію. За їхніми словами, у вбиральнях немає мила та туалетного паперу, тому їм дозволили придбати це власним коштом, а на підлозі лежать мертві таргани. Також затриманим не надають воду та їжу.

Пасажири запевнили, що вранці 5 липня зв'язалися з консулкою, яка сказала, що українці не мали права приїжджати до Греції, тому повинні повернутися в Україну тими ж рейсами. Обидва рейси будуть у вівторок, 7 липня.

На "гарячій лінії" МЗС пообіцяли розібратися з ситуацією та надати українцям допомогу. За словами пасажирів, українські дипломати в аеропорт не приїжджали.

Станом на 13:00 консул зустрівся з українцями та передав їм воду, туалетний папір, дезінфікуючі засоби, мило та матраци.

Читайте також: Швеція продовжила заборону на в'їзд українців до кінця літа

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2020 13:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.