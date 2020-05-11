Після землетрусу грецький острів піднявся на 18-25 см
За попередніми даними, опублікованими грецькими науковцями в середу, острів Самос піднявся на 18-25 см після потужного землетрусу в п'ятницю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.
В результаті потужного землетрусу магнітудою 7,0 на острові Самос загинули два підлітки, багато будівель на острові були повністю або частково зруйновані.
Руйнування були в сусідньому турецькому місті Ізмір, де після сильного землетрусу загинуло більше 100 людей.
Епіцентр землетрусу, що відчувався по всій Греції і Туреччині, знаходився в Егейському морі, приблизно в 16 км на північ від Самоса.
Фото: Європейська правда
Група грецьких вчених зі школи геології та геоекології національного та Каподистрійського університету Афін вирушила на Самос після землетрусу, щоб вивчити його вплив як на топографію острова, так і на стан будівель.
Згідно з їхніми висновками, висота як в північній, так і в південній частинах острова збільшилась на 18-25 см через активність тектонічних плит, що викликала землетрус.
Зміна висоти чітко видно на скелях уздовж берегової лінії, де відкрилися водорості, які досі були під водою.
Нагадаємо, що кількість смертельних жертв землетрусу, який стався на заході Туреччини, в Ізмірі 30 жовтня, досягла 100, загальна кількість поранених - 994, з них 147 лишаються в лікарнях.
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