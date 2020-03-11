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Землетрус у турецькому Ізмірі: кількість загиблих сягнула сотні

Кількість смертельних жертв землетрусу, який стався на заході Туреччини, в Ізмірі 30 жовтня, досягла 100, загальна кількість поранених - 994, з них 147 лишаються в лікарнях.
Землетрус у турецькому Ізмірі: кількість загиблих сягнула сотні Фото:ekathimerini

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

"100 наших громадян втратили життя. 847 із 994 з постраждалих були виписані з лікарень, а 147 громадян перебувають на лікуванні", - повідомили в AFAD.

Пошуково-рятувальні роботи тривають у 5 будинках, у 12 роботи вже закінчені. До пошуково-рятувальних операцій залучено 7985 особового складу, 25 пошуково-рятувальних собак та 10731 транспортний засіб.

Станом на ранок сьогодні, після основного землетрусу зафіксовано 1464 афтершоки, 44 з них мали силу понад 4 балів за шкалою Ріхтера.

Землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.

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03 11 2020 10:30
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