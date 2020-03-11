Землетрус у турецькому Ізмірі: кількість загиблих сягнула сотні
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).
"100 наших громадян втратили життя. 847 із 994 з постраждалих були виписані з лікарень, а 147 громадян перебувають на лікуванні", - повідомили в AFAD.
Пошуково-рятувальні роботи тривають у 5 будинках, у 12 роботи вже закінчені. До пошуково-рятувальних операцій залучено 7985 особового складу, 25 пошуково-рятувальних собак та 10731 транспортний засіб.
Станом на ранок сьогодні, після основного землетрусу зафіксовано 1464 афтершоки, 44 з них мали силу понад 4 балів за шкалою Ріхтера.
Землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.
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