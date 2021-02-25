Греція посилить законодавство про сексуальні злочини після серії скандалів

"Грецьке суспільство зазнало шоку, коли почало дізнаватися про свої приховані фасади", - сказав Міцотакіс у парламенті

Греція посилить закони щодо боротьби із сексуальними зловживаннями та захисту неповнолітніх після каскаду останніх скандалів у культурі та спорті.

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Грецьке суспільство зазнало шоку, коли почало дізнаватися про свої приховані фасади", - сказав Міцотакіс у парламенті.

Зазначені ним заходи включають суворіші покарання за злочини проти сексуальної свободи, зміну строку давності у випадках жорстокого поводження з дітьми, створення реєстру для фахівців, які працюють з дітьми, та вебсайту, де жертви можуть подавати скарги в режимі реального часу.

Ряд звинувачень з’явився з січня, коли олімпійська чемпіонка з вітрильного спорту Софія Бекатору засвідчила в суді, що у 1998 році на неї вчинили сексуальний напад. Проти чоловіка не було порушено справи, оскільки минув строк позовної давності.

Але її розповідь спонукала десятки акторів, співаків, спортсменів та студентів висловитись у тому, що греки порівняли з рухом #MeToo у США та інших країнах.

Колишній глава Національного театру Димитріс Лігнадіс був звинувачений зґвалтуванні неповнолітніх.

Очікується, що Лігнадіс, який перебуває під вартою, постане перед прокурором у четвер. Він заперечує всі звинувачення, і його адвокат назвав їх "грубою вигадкою".

Його справа стала політичною проблемою після того, як ліва опозиція закликала міністра культури Ліну Мендоні подати у відставку, звинувативши її у захисті Лігнадіса.

Міцотакіс заявив, що підтримує Мендоні і звинуватив лідера опозиції Алексіса Ципраса в спробі скористатися скандалом в популістських цілях.