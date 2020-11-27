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У Раді Європи розкритикували Грецію за недостатню боротьбу з корупцією

У Раді Європи заявили, що Греція повинна застосовувати більш суворі заходи боротьби з корупцією, зазначивши, що Афіни не виконали попередні рекомендації.
У Раді Європи розкритикували Грецію за недостатню боротьбу з корупцією Фото: Reuters

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Групи держав проти корупції GRECO.

"Група держав проти корупції настійно закликає Грецію зміцнити своє кримінальне законодавство з метою більш ефективної боротьби з корупцією, оскільки країна не виконала жодну з чотирьох рекомендацій GRECO з цього питання", - йдеться в доповіді органу Ради Європи.

Група "критикує, наприклад, той факт, що обтяжуючі обставини, пов'язані з корупцією, не повністю охоплюються законом, коли суди виносять рішення про серйозність і санкції щодо цих правопорушень, і що прокурори можуть утримуватися від переслідування корупційних правопорушень".

Крім того, Грецію закликають "також ввести кримінальну відповідальність за пасивний підкуп державних посадових осіб, включаючи суддів, членів зборів, присяжних засідателів і арбітрів, відповідно до Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію ".

Греція хотіла в червні 2019 року знизити з злочину до дрібного правопорушення кримінальний злочин підкупу державних посадових осіб і тому відповідно зменшити пов'язані з цим санкції, нагадує Рада Європи. Після обговорень, зокрема, з GRECO та ОЕСР, Афіни відступили, перекваліфікувавши цей злочин у листопаді 2019 року.

GRECO - це орган Ради Європи, який прагне підвищити потенціал своїх членів у боротьбі з корупцією. Зараз вона об'єднує 47 держав-членів Ради Європи, а також Білорусь, Казахстан і Сполучені Штати Америки. Греція повинна представити нову доповідь про заходи, вжиті для боротьби з корупцією, до кінця жовтня 2021 року.

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27 11 2020 16:16
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